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Общество

На псковский перинатальный центр пожаловались за незаконное снижение цены госзакупки

11.07.2024 14:29|ПсковКомментариев: 0

Комиссия Псковского УФАС России признала обоснованной жалобу от ООО «Мастерпак» на действия Псковского клинического перинатального центра. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, инцидент произошел при подписании контракта по итогам электронного аукциона на поставку гигиенических изделий.

Перинатальный центр объявил электронный аукцион на поставку гигиенических изделий, согласно протоколу подведения итогов ООО «Мастерпак» признали победителем. Цена, предложенная участником, 90 720 рублей.

При размещении контракта заказчик указал цену контракта в размере 90 600 рублей, что, по мнению заявителя, нарушает его права и законные интересы.

По законодательству, поставщик, формируя документ о приемке, имеет возможность округления, при этом действия заказчика по уменьшению цены контракта при направлении проекта контракта незаконны. Довод жалобы признали обоснованным. 

Комиссия Псковского УФАС России установила в действиях заказчика нарушение подпункта «б» пункта 1 части 2 статьи 51 закона о контрактной системе и выдала заказчику предписание об устранении нарушений, путем повторного направления проекта контракта победителю.

Теги: #перинатальный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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