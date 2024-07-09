Общество

Портфели и канцелярию для детей из малообеспеченных семей собирают в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» 36-ой год подряд. Сотни неравнодушных псковичей объединяются, чтобы помочь подготовиться к новому учебному году детям из интернатных учреждений и малообеспеченных семей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Эксперты подсчитали, что в 2024 году родители должны потратить порядка 25 000 рублей, чтобы подготовить ребёнка к школе. А если в семье несколько школьников, то бюджет на сборы к новому учебному году увеличивается в разы.

«Мы считаем, что несмотря на все взрослые сложности, праздник 1 сентября должен быть у каждого ребёнка! Поэтому мы призываем неравнодушных людей присоединиться к благотворительной акции "Здравствуй, школа!" и помочь нам собрать в школу нуждающихся ребят Псковской области», - поделилась координатор программ фонда Кристина Елецкая.

В этом году Детский фонд рассчитывает собрать не менее 800 школьных наборов (в 2023 году при поддержке фонда 902 школьника по всей области начали учебный год с новыми школьными наборами). Их формированием занимаются волонтёры фонда. В каждый портфель они кладут не только канцелярские товары, но и сладости, игрушки, книжки, чтобы поход в школу стал для ребёнка ещё радостнее.

«Дети всегда радуются, когда находят в своих новеньких рюкзаках сладости и плюшевые игрушки» - отметили в Детском фонде.

Принять участие в акции «Здравствуй, школа!» можно несколькими способами:

финансово, оформив благотворительное пожертвование через сайт фонда или сделав пожертвование в любом банковском приложении, введя ИНН фонда: 6027006057. Во втором варианте указать назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на акцию Здравствуй, школа!».

передать детям через сотрудников фонда рюкзак, канцелярские принадлежности, сладости или игрушки,

организовать сбор канцелярии у себя на работе, на учёбе, среди своих друзей. Собранные товары передать в фонд.

Перед тем, как передать собранные школьные принадлежности в Детский фонд, нужно позвонить координатору фонда: 8-911-365-70-05, Екатерина. Это связано с тем, что Детский фонд находится в процессе переезда.

Передавать канцелярские товары лучше до 15 августа. Тогда волонтёры фонда успеют сформировать школьные наборы, а сотрудники – передать их детям в районы области.