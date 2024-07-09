Общество

Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква БУМ!» пройдет в Пскове

Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква БУМ!» пройдет на берегу реки Псковы около Троицкого моста 27 июля в 13:30. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Чтобы принять участие, необходимо:

Познакомиться с правилами и до 22 июля отправить заявку на электронную почту: gkcpsk@mail.ru;

Собрать команду;

Выбрать капитана судна;

Придумать название и девиз команды;

Взять «что-то», что может держаться на воде;

Презентовать свое судно.

«Изготовить плавательное средство необходимо самостоятельно из любых доступных материалов: картона, ткани, пенопласта, фанеры, полиэтилена. Креативно оформляйте его и становитесь обладателем самого яркого и быстрого судна. А победители в разных номинациях получат денежные сертификаты!» – отметил глава города.