Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква БУМ!» пройдет в Пскове

Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква БУМ!» пройдет на берегу реки Псковы около Троицкого моста 27 июля в 13:30. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Чтобы принять участие, необходимо:
«Изготовить плавательное средство необходимо самостоятельно из любых доступных материалов: картона, ткани, пенопласта, фанеры, полиэтилена. Креативно оформляйте его и становитесь обладателем самого яркого и быстрого судна. А победители в разных номинациях получат денежные сертификаты!» – отметил глава города.