Общество

Псковское «Динамо» погасило задолженность перед налоговой после обращения в суд

Псковское региональное отделение всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» погасило задолженность перед налоговой в процессе рассмотрения спора по теме долга в Арбитражном суде Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Изображение с сайта «Динамо»

С иском к региональному отделению «Динамо» в Арбитражный суд Псковской области обратился судебный пристав-исполнитель. Согласно материалам исполнительного производства, у отделения имеется задолженность перед управлением Федеральной налоговой службы Псковской области в размере 629 592 рубля 51 копейка. Взыскание обращено на земельный участок, расположенный в деревне Баглицы Псковского района.

В процессе рассмотрения спора задолженность погасили. 10 июля Арбитражный суд Псковской области прекратил производства по делу.