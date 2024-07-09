Общество

Главу Сбера попросили убрать единорога с детских банковских карт

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя главы Сбербанка Германа Грефа, в котором просит, чтобы Сбербанк прекратил выпуск детских карт с радужным единорогом.

Депутат рассказала, что ей поступают обращения от родителей, которые возмущены выпуском таких карт, пишет Telegram-канал РИА Новости.

Останина отметила, что «радужная символика» - это атрибут движения ЛГБТ*, признанного экстремистским и запрещенного.

*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.