Общество

Жизненно важный онлайн

С переводом многих услуг, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, в электронный вид отпала необходимость личного посещения ряда государственных учреждений. Теперь оформить пособия, оплатить коммунальные услуги, записать ребёнка в первый класс, подать заявление на бракосочетание и сделать многое другое можно, не выходя из дома.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие сервисы пользуются спросом у псковичей, как решать вопросы по управлению домом в режиме одного окна, и какие возможности есть у абитуриентов, будущих школьников и молодожёнов.

Без очередей и дополнительных документов

Псковичи активно пользуются цифровыми благами, о чём говорит количество активных пользователей на портале госуслуг. По официальным данным, жители региона создали на платформе 500 777 учетных записей, из них 455 716 - подтвержденные и 233 431 - активные.

Таким образом, более 200 тысяч жителей Псковской области постоянно заходят на «Госуслуги» для получения каких-либо государственных услуг, получения справок, выписок или подачи заявлений.

К примеру, на портале можно оформить единое пособие, которое уже получают родители 32 715 детей в регионе. В отделении Социального фонда России по Псковской области подчеркнули, что большая часть обратившихся подавали заявление на выплату на портале госуслуг без предоставления дополнительных документов о доходах и имуществе семьи. Всю необходимую для назначения пособия информацию отделение получило самостоятельно.

По аналогичной схеме оформляются субсидии на оплату жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно просто заполнить электронное заявление на «Госуслугах», остальные документы госорганы получат сами.

Напомним, эта мера поддержки доступна гражданам, у которых на оплату услуг ЖКХ уходит большая часть определенной доли дохода. В Псковской области на получение субсидии могут претендовать те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22%. На сегодняшний день в регионе проживают 4 582 такие семьи.

Также набирает популярность мобильное приложение «Госуслуги. Дом», с помощью которого собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учета и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Многофункциональным сервисом пользуются уже более 17 тысяч жителей многоквартирных домов в Псковской области.

«Приложение очень упрощает жизнь: не надо посещать сайты разных коммунальных организаций, чтобы обновить показания счётчиков, не надо никуда звонить и ходить. Всё собрано на одной площадке, это удобно — раз в месяц занесла все данные в телефон и забыла. Ну и, возможность оплачивать квитанции без комиссии — приятный бонус для семейного бюджета», - поделилась псковичка Светлана, недавно установившая сервис на свой смартфон.

Приложение аккумулирует показания по всем счетчикам в одном месте и архивирует их для просмотра в любое время. Кроме того, собственник получает автоматическое напоминание о необходимости передачи показаний в определенный срок и оплаты ЖКУ.

Также в приложении можно взаимодействовать со своей управляющей компанией и контролировать её деятельность, получать информацию о сроках капитального ремонта и других важных событиях, проводить общедомовые собрания, общаться с соседями. Здесь же собственники решают насущные вопросы при помощи «умного» чат-бота, направляют жалобы в жилищную инспекцию, пишут заявки в ресурсоснабжающие организации.

В вуз и школу с «Госуслугами»

В разгар приёмной кампании в вузах и колледжах повышенным спросом пользуется функционал, позволяющий абитуриентам подавать заявления в режиме онлайн. Сервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались уже более миллиона российских выпускников. На пике портал обрабатывал до 16 тысяч заявок в час, все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут. Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, среди самых популярных специальностей в этом году снова лидируют «Информационные технологии». На втором месте - образование и педагогические науки, на третьем - клиническая медицина.

Юная псковичка Анна, которая в этом году окончила школу, выбрала медицинское направление. «Подали документы в несколько учреждений в соседних регионах, посмотрим, куда пройдёт. Баллы по ЕГЭ у нас неплохие, думаю, шансы поступить хорошие. Очень здорово, что не пришлось никуда ехать, всё сделали, сидя дома у компьютера. А иначе потратили бы несколько дней и уйму денег на разъезды», - рассказала её мать Карина.

Конкурсные списки на «Госуслугах» должны появиться до 27 июля. Отследить свой рейтинг и выбрать, в какой из вузов подать оригиналы документов, можно будет в режиме реального времени. Если конкурсная ситуация изменится, решение можно поменять нажатием всего одной кнопки.

С этого года на «Госуслугах» можно определиться и с будущим трудоустройством. На портале появились предложения о целевом обучении, по которому студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учёбы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. По всей России такие заявления подали уже более 46 тысяч человек.

«Мы слышали о такой возможности, но пока ей не воспользовались. Сын пока не до конца определился со специальностью и колледжем, в котором хотел бы учиться. Это однозначно учебное заведение на территории региона и, думаю, выбор падёт на одну из рабочих профессий, по которой потом точно не останется без работы. Попробуем заодно податься на целевое обучение», - рассказала мать псковского абитуриента Татьяна.

Родители будущих школьников, тем временем, присматривают для них подходящие учреждения общего образования. Подать заявки на зачисление в школы тоже можно через портал госуслуг, вторая волна записи стартовала 6 июля и продлится до 5 сентября.

По данным Минцифры России, в первую волну, которая завершилась 30 июня, родители будущих первоклассников направили 825 тысяч заявок. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Более 70% заявлений были сформированы ещё до начала приёмной кампании. Черновики увеличивали шансы на зачисление: выбрать учреждение можно было уже в первые секунды после старта записи.

До 30 июня записаться можно было в школу по месту прописки или в другую при особенных обстоятельствах. Например, если там учится брат или сестра. Сейчас подать заявление можно в любое учебное заведение, независимо от места регистрации и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

ЗАГС онлайн

Молодым родителям и тем, кто ещё не успел обзавестись детьми, сервис также может оказаться полезен. К примеру, на «Госуслугах» можно подать заявление в ЗАГС — по данным статистики, так сейчас поступает большинство молодожёнов.

С начала 2024 года на Госуслугах подали свыше 337 тысяч заявлений о заключении брака. Это 2/3 всех поданных за это время заявок, уточнили в Минцифры. Популярность сервиса среди людей, желающих вступить в брак, постоянно растёт. В прошлом году онлайн было подано более 86% заявлений.

«Оформление заявления занимает несколько минут, ничего сложного там нет. У обоих должны быть подтверждённые учетные записи, заполняешь нужные поля, выбираешь свободную дату, нажимаешь пару кнопок - и всё, остается только прийти в ЗАГС в выбранный день. За пару дней до регистрации нам звонили из ЗАГСа, уточняли, ничего ли не изменилось, напомнили дату и время», - описала суть процедуры псковичка Алина, недавно вышедшая замуж.

В будущем молодая семья планирует детей и намерена воспользоваться ещё одной возможностью, которую предоставляют «Госуслуги» - зарегистрировать новорожденного в режиме онлайн. Сделать это можно прямо из роддома, причём не только маме, но и папе. Для дистанционной регистрации следует получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении.

С начала года рождение более 170 тыс. детей зарегистрировано онлайн - это каждый третий новорождённый в стране. Всего «Госуслуги» уже помогли зарегистрировать удалённо рождение свыше 427 тысяч детей.

Сервис «Рождение ребёнка» позволяет оформить и другие необходимые «детские» документы, облегчая жизнь новоиспеченным мамам и папам: получить сертификат на маткапитал, прописать ребёнка, получить полис и так далее.

А подростки могут сами подать заявление на оформление паспорта, получить «Пушкинскую карту», узнать результаты ЕГЭ и даже пользоваться Госключом. Эти и ряд других сервисов доступны детям старше 14 лет.

Это далеко не полный список востребованных услуг, которыми жители Псковской области и всей России пользуются онлайн. В электронном виде сейчас оформляются различные выплаты и больничные, население дистанционно записывается на приём к врачу, принимает участие в голосованиях. Всё это существенно упрощает жизнь, экономит время, а зачастую и деньги.

Ульяна Лаблюк