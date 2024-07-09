Сотрудников почты чествовали в Пскове в их профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею профессионального праздника Дня российской почты, прошло в Пскове 12 июля. Церемония состоялась в концертном зале Детской музыкальной школы №1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила работников почты с профессиональным праздником и вручила почетные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства Псковской области.
Депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих от имени председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и от себя лично поздравил работников почты с праздничной датой.
«Желаю каждому из вас, чтобы ваша тяжёлая работа проходила с легкостью», - сказал он и вручил почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов.
На мероприятии присутствовали работники почтовых отделений Псковской области, представители городской администрации, правительства области, Псковского областного Собрания депутатов.
Добавим, День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.