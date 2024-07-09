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Общество

Сотрудников почты чествовали в Пскове в их профессиональный праздник

12.07.2024 12:51|ПсковКомментариев: 2

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею профессионального праздника Дня российской почты, прошло в Пскове 12 июля. Церемония состоялась в концертном зале Детской музыкальной школы №1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила работников почты с профессиональным праздником и вручила почетные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства Псковской области.

«Во все времена ваша служба выполняла очень важную миссию, предоставляя людям самый удобный способ связи. "Почта России" постоянно работает над улучшением услуг, особое внимание уделяя цифровизации. Вы выполняете очень важную социальную работу, обеспечиваете доставку пенсий и пособий, обеспечиваете товарами первой необходимости жителей отдаленных территорий. В "Почте России" работают настоящие профессионалы, которые ответственно относятся к своим обязанностям и прикладывают для их выполнения все силы», - сказала Ольга Тимофеева.
 

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих от имени председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и от себя лично поздравил работников почты с праздничной датой. 

«Желаю каждому из вас, чтобы ваша тяжёлая работа проходила с легкостью», - сказал он и вручил почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов.

На мероприятии присутствовали работники почтовых отделений Псковской области, представители городской администрации, правительства области, Псковского областного Собрания депутатов. 

Добавим, День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи, отмечаемый в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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