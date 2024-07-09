Общество

Народная артистка России скончалась в монастыре

Известная советская актриса Любовь Стриженова умерла в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщили в обители.

Любовь Стриженова. Кадр: фильм «Стёжки-дорожки»

«На 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — написал в соцсети «ВКонтакте» старший алтарник Аристоклий Набокин.

В монастыре рассказали, что актриса с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь.

«Вчера она почила. Инсульт», — сказала инокиня Мария.

По ее словам, монахиня Иудифь была все время добродушной, улыбающейся, в хорошем расположении духа. На вопрос, можно ли было заподозрить в ней бывшую актрису, инокиня ответила: «Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной», пишет РИА Новости.

Инокиня Мария добавила, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля.

«У нас есть скит при монастыре, там кладбище и там хоронят», — объяснила она, отметив, что не знает, кто приедет на прощание.

Любовь Стриженова, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, вторая жена актера Олега Стриженова и мать режиссера Александра Стриженова, родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела — на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино — в фильмах «Случай из следственной практики», «Каникулы Кроша», «Вечный зов», «Бесы» и других, вела на Всесоюзном радио передачу «Взрослым о детях».