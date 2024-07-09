Общество

Погибший в ходе СВО сотрудник Псковского музея награжден орденом Мужества

Сотрудник Псковского музея-заповедника награжден орденом Мужества посмертно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В псковском музее простились с сотрудником Сергеем Степановым. Он погиб в ходе специальной военной операции.

«Псковский музей выражает соболезнования семье погибшего. Сотрудники вспоминают Сергей Степанова как ответственного, искреннего и жизнелюбивого человека. Нам его будет не хватать», - добавили в музее.