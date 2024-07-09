Еще семь псковичей погибли в ходе СВО

Еще семь псковичей погибли в ходе специальной военной операции. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
В зоне проведения СВО погибли гвардии старший прапорщик Александр Злобин, гвардии сержант Андрей Свидерский, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, сержант Дмитрий Игнатьев, ефрейтор Руслан Никитин, гвардии рядовой Антон Мальков, рядовой Виктор Смелов.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - добавил губернатор.