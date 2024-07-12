Общество

Гранты для молодых семей с детьми разыграют в Псковской области

В Псковской области в этом году будут разыграны гранты для молодых семей с детьми на реализацию социально значимых проектов. Новая мера поддержки была анонсирована на пятом Форуме молодых семей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинформировал, что на эти цели будет направлено 5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участников форума объединили просветительские мероприятия, выступления экспертов в семейной сфере, концертные программы и презентации успешных семейных бизнес-проектов.

На образовательных площадках прошли лекции с психологами и специалистами, где участники обсуждали семейные вопросы. Например, как воспитывать малышей и разговаривать с подростками. Кроме того, состоялся форум «Семейный бизнес», где участники поговорили о развитии предпринимательства.

На площадке форума было организовано 33 площадки — с квестами, лекциями, мастер-классами и концертами. Взрослые и дети вместе создавали гербы, соревновались в интеллектуальных играх, знакомились с наукой, осваивали работу с 3D ручками и очками виртуальной реальности.

Форум молодых семей — одно из ключевых предстоящих мероприятий проекта «Большие семейные выходные», который реализуется в рамках Года семьи. Мероприятие направлено на создание площадки поддержки семейных инициатив, популяризации традиционных семейных ценностей и привлечения семей и молодежи к совместной созидательной деятельности.