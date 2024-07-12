Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним об итогах парламентского полугодия. Почему парламентский час на последней сессии посвятили работе особой экономической зоны «Моглино»? Какую оценку работе ОЭЗ дали депутаты? Как Александр Братчиков оценивает исполнение регионального бюджета? Зачем в области создают «Центр социальных выплат»? Кому грозят повышенные штрафы за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского? Об этом и многом другом - в эфире.

Задавайте свои вопросы Александру Братчикову по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена