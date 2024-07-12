«Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах парламентского полугодия. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 июля.
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об итогах парламентского полугодия. Почему парламентский час на последней сессии посвятили работе особой экономической зоны «Моглино»? Какую оценку работе ОЭЗ дали депутаты? Как Александр Братчиков оценивает исполнение регионального бюджета? Об этом и многом другом - в эфире.