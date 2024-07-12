Общество

Состоялась рабочая встреча уполномоченных по правам человека Ленинградской и Псковской областей

В ходе рабочего визита уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился со своим коллегой уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Уполномоченные обсудили многочисленные вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, особенности работы по рассмотрению таких обращений, механизмы оказания помощи гражданам в нестандартных ситуациях, а также взаимодействия в целях оперативного разрешения обращений жителей соседних регионов. Как председатель Координационного Совета уполномоченных по правам человека в СЗФО Сергей Шабанов подчеркнул важность таких встреч, поскольку не все вопросы обсудишь по телефону, тем более, что касается практической деятельности региональных омбудсменов, которые активно защищают, а порой и восстанавливают права жителей своих регионов -участников СВО. Поэтому на очередном заседание Корсовета мы ещё раз вернёмся и обсудим положительный опыт наших коллег. Тем более министерство обороны России недавно издало приказ, которым определен порядок взаимодействия территориальных органов министерства обороны Российской Федерации с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации. Этим приказом также установлены алгоритмы оказания содействия уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации в предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации территориальными органами министерства обороны Российской Федерации.

Как отметил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, статистика обращений свидетельствует, что достаточно большое число жителей Псковской области в последние два года подписали контракт и проходят военную службу в войсковых частях, которые дислоцируются в Ленинградской области. Аналогичная ситуация и с жителями Ленинградской области, которые служат в различных воинских формированиях, которые базируются в Псковской области. Поэтому в ряде случаев при рассмотрении обращений наших жителей нужен непосредственный контакт с командирами таких подразделений. Поэтому чем оперативнее будет наше взаимодействие, тем быстрее будут рассмотрены жалобы и обращения граждан, подчеркнули в ходе встречи государственные правозащитники.

Такая совместная деятельность омбудсменов двух соседних регионов достигает и положительных результатов, которые всегда не остаются без внимания заявителей. Так, недавно в адрес псковского омбудсмена поступило письмо от жительницы Санкт-Петербурга, которая замужем за жителем Ленинградской области, а военную службу он проходит в одной из воинских частей Псковской области. «Благодарю за помощь с удостоверением участника боевых действий. По неизвестной мне причине оформление удостоверения притормозилось. Но у вас всё получилось! Сегодня появилась информация в личном кабинете моего супруга. 24 июня удостоверение было оформлено. Поеду в Псков забирать, когда будет удостоверение уже в части.

Я очень Вам благодарна! А также передаю слова благодарности и Вашему коллеге из Ленинградской области. Ваши действия делают наше сложное испытание в определённой степени легче».