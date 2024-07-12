Общество

Наставники патриотического воспитания из Псковской области могут принять участие в конкурсе «Быть, а не казаться!»

Срок подачи заявок на всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» продлен до 1 августа. Проект вызывал большой интерес у экспертов в области патриотического воспитания и объединил наставников из всех регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс Движения Первых, Роспатриотцентра Росмолодежи, Центра «Воин», Министерства просвещения России и Ассоциации волонтерских центров направлен на создание сообщества наставников патриотического воспитания и формирование кадрового резерва наставников. Всего за месяц проект привлек более 8 тысяч участников со всей страны: педагогов, специалистов в сфере воспитания, советников по воспитанию в образовательных организациях, участников боевых действий и представителей силовых ведомств.

Кроме опытных педагогов и преподавателей присоединиться к конкурсу могут члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше.

Принять участие в конкурсе можно в одной из четырех номинаций: «Будущий наставник» — для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания; «Молодой наставник» — для специалистов по работе с детьми и молодёжью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до 3 лет или участников боевых действий; «Наставник-профессионал» — для специалистов с опытом работы от 3 лет в сфере наставничества в военной службе/спортивной подготовке или реализации государственной молодёжной политики; «Наставник специальной подготовки» — для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более 5 лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку).

Финал конкурса состоится в сентябре 2024 года в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки и образовательных центрах Росмолодежи, а также войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».