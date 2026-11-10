Первая помощь: Как перевернуть человека в безопасное положение. ВИДЕО

Зачастую, при потере сознания, человек может лежать в крайне уязвимом положении. Если он лежит на спине, он может подавиться, например, рвотными массами. Для того, чтобы пострадавший смог дождаться оказания первой медицинской помощи, его необходимо перевернуть в безопасное положение - на бок. Псковская Лента Новостей продолжает серию видеороликов, где рассказывается о правилах оказания первой помощи. В сегодняшнем ролике вы сможете узнать, как будучи даже хрупкой девушкой, перевернуть человека в безопасное положение и тем самым спасти ему жизнь.