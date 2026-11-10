Пскович украл у знакомого «заначку» из цветочного горшка и получил год колонии

В Пскове 34-летний мужчина украл у знакомого 29 тысяч рублей, спрятанных в цветочном горшке. За кражу его приговорили к году лишения свободы в колонии строгого режима. Позже судебные приставы взыскали с осуждённого всю сумму ущерба и вернули деньги владельцу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина знал, где его знакомый хранит сбережения. Когда хозяев не было дома, он проник в комнату квартиры и забрал деньги из цветочного горшка.

В суде пскович полностью признал вину и раскаялся. Однако при вынесении приговора суд учёл его предыдущие судимости, рецидив преступления и отрицательные тюремные характеристики. Поэтому суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима. Также потерпевший заявил гражданский иск с требованием взыскать с него материальный ущерб. Исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов города Пскова №2.

Так как в установленный законом срок должник свои финансовые обязательства не исполнил, сотрудник ведомства применил в рамках каждого исполнительного производства штраф в виде исполнительского сбора. Также судебным приставом было обращено взыскание на получаемые должником доходы и денежные средства на банковских счетах. В довершение всего мужчину ограничили в праве выезда за пределы РФ.

В результате применения принудительных мер вся сумма ущерба поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.