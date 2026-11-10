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В Псковском округе завершают благоустройство по инициативным проектам и программам ТОС

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На территориях Псковского муниципального округа доделываются последние штрихи по инициативным проектам, территориальному общественному самоуправлению и муниципальным программам. Об этом рассказала глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своём канале в Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max

В рамках проекта «Талабская ярмарка» рабочие уложили брусчатку на верхней площадке, провели освещение и установили фонари. Работы здесь ещё продолжаются.

На острове имени Залита обновили детскую площадку. Старые конструкции убрали, а вместо них установили новые игровые элементы. Доставить оборудование и материалы на остров помогла грузовая лодка «Чайка». Дополнительное игровое оборудование появилось и на детской площадке в деревне Голубово. Всего в этом году за счёт местного бюджета новые игровые и спортивные элементы устанавливают на 19 территориях округа.

В деревне Стремутка провели освещение к детской спортивно-игровой площадке. Здесь установили 13 уличных светильников и две дополнительные опоры. Теперь освещены сама площадка и улица рядом. Работы выполнили по проекту местного территориального общественного самоуправления (ТОС) при поддержке регионального гранта.

Кроме того, новые скамейки появились в местах отдыха на территориях отделов «Писковичи-Ершово», «Логозовичи», «Тямша» и «Череха-Кирово».

По словам Натальи Фёдоровой, до конца года в округ планируют доставить ещё одну партию скамеек. Их установят в остальных территориальных отделах.

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