Общество

Специалист областного центра семьи провела лекцию для сотрудников псковского УФСИН

Психолог-консультант областного центра семьи Наталия Моисеева провела для сотрудников аппарата управления областного УФСИН лекцию. Встреча была посвящена семье и сохранению традиционных семейных ценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Специалист рассказала о своей профессиональной деятельности, понятии «семья» с психологической точки зрения, а также проблемных вопросах, возникающих между супругами.

Наталия Моисеева дала ряд рекомендаций, как выстроить гармоничные взаимоотношения в паре, поделилась примерами выхода из конфликтных и сложных жизненный ситуаций.

Сотрудники УИС отметили, что залогом крепкой семьи является уважение друг к другу, взаимопонимание, доверие и любовь.

Мероприятие было приурочено к отмечаемому в стране Году семьи.