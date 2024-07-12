Общество

Дополнительную стипендию для медалистов-целевиков введут в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении новых мер поддержки талантливой молодежи в Псковской области на торжественном приеме с лучшими выпускниками школ в среду, 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: правительство Псковской области

По поручению губернатора региональный комитет по образованию готовит меры поддержки для медалистов, которые продолжат обучение в Псковской области. В том числе будет доступна дополнительная стипендия для медалистов-целевиков всех направлений. На нее могут рассчитывать те, кто заключит договор на целевое обучение до 25 июля. Стипендии начнут выплачивать уже с сентября.

«Нам крайне важно, чтобы вы получили хорошее профильное образование, адресно и предметно прошли практику и стали значимыми акторами в экономике, культуре и иных отраслях Псковской области. Все, что для этого нужно, мы обязательно сделаем», — подчеркнул глава региона.

В 2023 — 2024 учебном году по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов получили 37 обучающихся, из них пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. 345 выпускников являются обладателями медалей «За особые успехи в учении» 1-й и 2-й степени. Всего в регионе завершили освоение средней общеобразовательной программы порядка 2,5 тысячи обучающихся.