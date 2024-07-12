Общество

Лучших выпускников псковских школ пригласили на торжественный прием в правительство. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июля открыл торжественный прием лучших выпускников школ региона. Мероприятие проходит в здании правительства области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

128 медалистов и 14 стобалльников ЕГЭ получили приглашения на прием. К ним губернатор обратился с приветственным словом. Он подчеркнул, что региону требуются амбициозные и образованные молодые специалисты.

«Вы большие молодцы, и ваши усилия заслуживают искренней благодарности», - отметил Михаил Ведерников. Губернатор пожелал присутствующим добиться успехов в учёбе, карьере и реализоваться в Псковской области.

После вступительной речи губернатор вручил благодарности выпускнику школы №24 города Пскова Николаю Кругликову, выпускнице школы №13 города Великие Луки Ольге Понкратовой, выпускнице Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наиле Алтаяковой и другим отличившимся школьникам.

«Наши высокие результаты - это не только наши личные заслуги. К этому приложили усилия все наши близкие», - отметила Ольга Панкратова.