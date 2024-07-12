Общество

Сколько часов сна необходимо для оптимальной работы мозга, рассказали ученые

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что «совы» демонстрируют более высокие когнитивные способности по сравнению с «жаворонками». Исследование было проведено с участием 26 тысяч человек. В ходе исследования было выявлено, что хронотип человека – предпочтение активности в определённое время суток – влияет на результаты когнитивных тестов.

Прокомментировал исследования IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, пишет RuNews24.

Эксперт отметил, что на основе наблюдений за своими учениками-киберспортсменами согласиться с исследованием не может, но с важностью учета своего хронотипа в работе согласился.

«Хронотип, конечно, важен для оптимальной организации деятельности, но когнитивных преимуществ «сов» перед «жаворонками» в моей практике не наблюдается. Сами киберспортсмены чаще всего «совы», но это обусловлено тем, что это начинается как хобби и активность комьюнити естественным образом смещается на вечерне-ночное время», - отметил эксперт.

Согласно исследованию, «совы» показали наилучшие результаты, в то время как у «жаворонков» результаты оказались самыми низкими. Также были выделены две дополнительные группы: люди, не имеющие определённых предпочтений, и те, кто наиболее активен во второй половине дня.

Исследование также показало, что для оптимальной работы мозга рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Такой режим сна способствует улучшению памяти и мыслительных способностей. В то же время, более продолжительный или короткий сон, по мнению учёных, может негативно сказаться на показателях работы мозга.