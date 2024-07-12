Общество

Глава Псковского района обсудила дальнейшее сотрудничество с руководителем «Моглино»

Первую рабочую встречу провела глава Псковского района Наталья Федорова с новым руководителем Особой экономической зоны «Моглино», расположенной на территории района. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Натальи Федоровой

«С Алексеем Брижахой обсудили вопросы взаимодействия – и текущего, и перспективного. Будем продолжать работать по вопросам коммунальной инфраструктуры и социальному партнерству», - рассказала Наталья Федорова.

За прошедшие годы у администрации района и ОЭЗ «Моглино» в этих сферах сотрудничества наработан хороший опыт.

«Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!» - заключила глава района.