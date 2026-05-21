Работа администрации Великих Лук в 2025 году получила положительную оценку депутатов

21 мая в ходе очередного заседания Великолукской городской Думы был заслушан отчёт главы администрации Великих Лук Андрея Беляева о деятельности администрации города за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Андрей Беляев начал своё выступление с информации о том, что в отчётном году администрация города продолжала исполнение полномочий по решению вопросов, направленных на повышение уровня жизни населения и создание условий для поступательного развития Великих Лук.

«В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно из обращений наших граждан не осталось без внимания, и все ответы и разъяснения предоставлялись в сроки, предусмотренные действующим законодательством», - подчеркнул Андрей Беляев.

Он кратко, но ёмко доложил о работе всех отраслей жизнедеятельности города.

Так, среди важных направлений Андрей Беляев отметил поддержку военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.

В 2025 году совместными усилиями городской власти, общественных организаций и объединений, при активном участии промышленников, предпринимателей и жителей города в адрес бойцов в зону проведения специальной военной операции отправлено семь машин гуманитарных грузов общим весом более 110 тонн.

Также он отметил, что по основным показателям, характеризующим социально-экономическое развитие города, по итогам 2025 года наблюдалась устойчивая позитивная динамика, что говорит об эффективном функционировании ресурсов внутри муниципального образования.

Доложил Андрей Беляев и об исполнении городского бюджета.

Особое внимание было уделено работе с обращениями граждан. Сегодня вопросы от граждан принимают не только на личных приемах, но и на различных онлайн-площадках.

«Ни одно обращение не осталось без внимания», - сообщил Андрей Беляев.

Также большой блок доклада был посвящен работе сферы ЖКХ. Это ремонт и техническое обслуживание линий уличного освещения, работа муниципальных предприятий «Тепловые сети» и «Водоканал», вопросы содержания дорог, благоустройства дворов. Важным проектом 2025 года глава администрации назвал завершение реконструкции двух автомобильных с пешеходными тротуарами мостов через реку Лазавица, а также благоустройство двух общественных зон: городского пляжа и спуска с ж/д моста на проспекте Гагарина.

Помимо этого, в докладе были отмечены заслуги школьников и спортсменов. Уделил внимание Андрей Беляев и культурным мероприятиям.

По завершению объёмного доклада депутаты задали вопросы главе администрации муниципалитета.

Так, заместитель главы города Николай Андросович спросил, будет ли выполняться программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На что Андрей Беляев отметил, что проведена необходимая работа, подана заявка в профильное министерство правительства региона. В заявку вошло восемь многоквартирных домов.

«Ждём адресную федеральную программу. Главная задача - заключить соглашения с подрядчиками. Также ведётся работа по включению города в программу на последующие годы», - сказал Андрей Беляев.

Депутат Дмитрий Белюков уточнил, как продвигаются ремонтные работы на седьмой школе. Глава городской администрации ответил, что сейчас на объекте работает новый подрядчик. Объект находится под постоянном контролем. Делается всё, чтобы 1 сентября юные великолучане пошли в отремонтированную школу.

Депутат Константин Максимов задал вопрос, касающийся состояния проспекта Ленина. Андрей Беляев отметил, что проект капитального ремонта главной дорожной артерии Великих Лук находится на контроле губернатора Псковской области. В настоящее время, для поддержания состояния проспекта Ленина, проведён ремонт локальными картами.

Депутат Евгений Шумайлов спросил про судьбу городского Дома культуры имени Ленина. Отметим, в 2027 году учреждение отметит 100-летие. Андрей Беляев заявил, что в настоящее время из местного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации.

«Далее будет подана заявка на капитальный ремонт этого учреждения в правительство региона», - сообщил Андрей Беляев.

По итогу доклада и обсуждения депутаты положительно оценили работу городской администрации.