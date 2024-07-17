Общество

Большинство псковичей не игнорирует звонки от руководства вне рабочего времени — опрос

Большинство псковичей не позволяет себе игнорировать звонки и сообщения от руководства вне рабочего времени. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 65% псковичей всегда отвечают на них, 25% горожан делают это не каждый раз, 7% не отвечают вовсе. Лишь 3% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

Респонденты старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на «удаленке»: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (85%), экономисты (76%) и администраторы (72%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.