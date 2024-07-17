Общество

Количество тяжких преступлений снизилось в Псковской области

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в Псковской области. Сегодня, 18 июля, в УМВД России по Псковской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона в первом полугодии 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В заседании приняли участие члены коллегии управления, руководители аппарата УМВД, подчиненных организаций, территориальных органов МВД России на районном уровне. С вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Затем с докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина. Было отмечено, в частности, что общественно-политическая обстановка на территории области продолжала оставаться стабильной. Существенных изменений в территориальной распространенности преступлений не произошло. Почти каждое второе преступление совершается в областном центре и его районе, а каждое пятое - в Великих Луках и его районе.

Общая раскрываемость составила 52,3%, что выше среднеокружного уровня. Раскрываемость убийств и покушений на них, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, а также изнасилований составила 100%.

Наблюдается снижение числа регистрируемых преступлений категории тяжких и особо тяжких. Статистическая картина имущественных преступлений характеризуется снижением общего числа зарегистрированных краж, совершенных угонов, грабежей и разбойных нападений. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Наблюдается положительная тенденция в раскрытии наркопреступлений. Псковская область занимает 8 место по России и 2 место по СЗФО по раскрываемости наркопреступлений.

Вместе с тем, возросло количество противоправных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В этой связи на коллегии особое внимание было уделено задаче повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием ИТТ.

На дорогах области зафиксирован рост трех основных показателей аварийности: количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и раненых в ДТП людей.

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В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. На коллегии определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.

В завершение начальник управления вручил группе сотрудников ведомственные награды. За добросовестное выполнение особо сложных и важных задач, достижение высоких показателей в служебной деятельности, личную инициативу и примерность, проявленные при исполнении служебного долга, почетной грамотой УМВД России по Псковской области награжден полковник внутренней службы Сергей Иванов, заместитель начальника УМВД России по Псковской области.

Юбилейной медалью «80 лет УМВД России по Псковской области» награждены полковник полиции Сергей Еременко, врио заместителя начальника УМВД – начальника полиции, полковник полиции Александр Мамаев, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, полковник полиции Алексей Морозов, начальник межмуниципального отдела МВД России «Бежаницкий», полковник полиции Александр Семёнов, начальник межмуниципального отдела МВД России «Дедовичский», полковник полиции Артём Алексеев, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД, полковник внутренней службы Екатерина Калинина, начальник штаба УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Анатолий Алексеев, начальник отдела МВД России по Островскому району, подполковник юстиции Артур Геворкян, заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части следственного управления УМВД, подполковник внутренней службы Юлия Пименова, заместитель начальника штаба УМВД.