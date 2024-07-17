Общество

Прием заявок на конкурс «Многодетная семья года» начался в Псковской области

Прием заявок на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение увеличить количество победителей и сумму выигрыша в конкурсе. Будет определено 10 победителей — по 5 семей в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Каждая из них получит сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей. Таким образом, из регионального бюджета на эти цели будет выделено 25 млн рублей. По сравнению с прошлым годом размер финансирования увеличен более чем в 5 раз. Победителей конкурс определит Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области.

Участвовать в конкурсе смогут семьи, проживающие на территории Псковской области и воспитывающие трех и более кровных несовершеннолетних детей.

По опыту прошлых лет, победителями конкурса становятся многодетные семьи, в которых созданы благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; семьи, которые ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре; семьи, которые занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активность в социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектах, имеют достижения в профессиональной деятельности или имеют успешное семейное дело.

Заявочная кампания на участие в конкурсе продлится до 5 августа. Необходимые материалы многодетным семьям необходимо представить в комитет по социальной защите Псковской области лично, через почтовую связь, органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.

Конкурс «Многодетная семья» в Псковской области проводится уже четвертый год подряд при поддержке правительства региона. В прошлом году лучшей городской семьей признана семья Сергея и Анастасии Петровых из Невеля, которые воспитывают девятерых детей. Лучшей сельской семьей стала семья Сергея и Софьи Гуртовых из Палкинского района, где подрастают шесть детей. Победители получили по 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В 2024 году конкурс проводится в рамках мероприятий Года семьи, который отмечается по поручению президента России. Целью конкурса является популяризация политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, что совпадает с основными направлениями национального проекта «Демография».