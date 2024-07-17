Общество

Исполнилось 15 лет со дня кончины «совести русской реставрации» Савелия Ямщикова

Сегодня, 19 июля, исполняется 15 лет, как не стало «совести русской реставрации» – Савелия Ямщикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Отличаясь прямотой и честностью, он твердо отстаивал свои позиции в деле сохранения древних русских памятников и популяризации отечественного культурного наследия. Москвич по месту рождения, большую часть своей жизни Савва Ямщиков провел в русской провинции, реставрируя произведения иконописи и изучая музейные фонды. Результатом его многолетнего труда стала реставрационная "Опись произведений древнерусской живописи, хранящихся в музеях РСФСР". Савва Васильевич говорил, что за долгие годы работы "держал каждую икону в своих руках", по материалам исследований писал научные труды, издавал альбомы и каталоги о русском искусстве», - рассказали в музее.

Тонко ощущая русскую культуру и беззаветно ее любя, Савелий Ямщиков особенно выделял Псков, с которым, по его собственным словам, ощущал глубокое духовное родство. Ямщиков застал Псков в период «Ренессанса», времени, когда город, разрушенный войной, восстанавливался силами архитекторов и реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, Б. С. Скобельцына, М. И. Семенова.

Масштабные работы проводились не только в Пскове, но и в Псково-Печерском монастыре, где Савелий Ямщиков познакомился и сблизился с наместником монастыря, выдающимся деятелем Русской православной церкви середины ХХ столетия, художником, реставратором, иконописцем, собирателем произведений искусства архимандритом Алипием (Вороновым) (1914-1975).