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Общество

Исполнилось 15 лет со дня кончины «совести русской реставрации» Савелия Ямщикова

19.07.2024 19:36|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 19 июля, исполняется 15 лет, как не стало «совести русской реставрации» – Савелия Ямщикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Отличаясь прямотой и честностью, он твердо отстаивал свои позиции в деле сохранения древних русских памятников и популяризации отечественного культурного наследия. Москвич по месту рождения, большую часть своей жизни Савва Ямщиков провел в русской провинции, реставрируя произведения иконописи и изучая музейные фонды. Результатом его многолетнего труда стала реставрационная "Опись произведений древнерусской живописи, хранящихся в музеях РСФСР". Савва Васильевич говорил, что за долгие годы работы "держал каждую икону в своих руках", по материалам исследований писал научные труды, издавал альбомы и каталоги о русском искусстве», - рассказали в музее. 

Тонко ощущая русскую культуру и беззаветно ее любя, Савелий Ямщиков особенно выделял Псков, с которым, по его собственным словам, ощущал глубокое духовное родство. Ямщиков застал Псков в период «Ренессанса», времени, когда город, разрушенный войной, восстанавливался силами архитекторов и реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, Б. С. Скобельцына, М. И. Семенова.

Масштабные работы проводились не только в Пскове, но и в Псково-Печерском монастыре, где Савелий Ямщиков познакомился и сблизился с наместником монастыря, выдающимся деятелем Русской православной церкви середины ХХ столетия, художником, реставратором, иконописцем, собирателем произведений искусства архимандритом Алипием (Вороновым) (1914-1975).

Савва Ямщиков так говорил «О древнем Пскове»: «Нередко я задаю себе вопрос, почему именно Псков влечет меня к себе с особой силой. Ведь другие древнерусские города тоже богаты чудесными памятниками, и талант их создателей не уступает умению псковских мастеров. И все-таки Псков привлекает к себе больше. Многолетнее знакомство с городом дало единственно правильный, как мне кажется, ответ: причина привлекательности Пскова кроется в неповторимом укладе здешней жизни. Древние памятники Пскова органично вплетаются в канву повседневного быта, без них нельзя представить современный город. В Пскове живется и дышится легко. Псковская старина - ненавязчивая, неброская, однако вселяющая душевное спокойствие и навсегда запоминающаяся. Постепенно появляются в городе любимые места, ансамбли и отдельные памятники. Древний Псков в том виде, как он предстает перед современным зрителем, отличается прежде всего эпической величавостью и монументальным строем внешних форм. Старые постройки связаны между собой чисто псковской спецификой архитектуры. Они дополняют друг друга. Каждой из них, подобно инструментам в большом оркестре, время отвело свою партию, всегда значительную, которую не выбросишь из партитуры. Любое средневековое здание, будь то церковь, жилой дом, крепостная башня или звонница, доведено до максимальной законченности, индивидуально решено древними зодчими. От стен псковских сооружений исходит могучая сила, и нет сомнения, что возводили здешние дома и храмы мастера, хорошо знакомые с основами архитектурного творчества».
Теги: #Савва Ямщиков
Источник: Псковская Лента Новостей
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