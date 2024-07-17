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Общество

Вольф, Каспер и Лукерья: названы самые редкие имена псковичей, родившихся в 2024 году

19.07.2024 19:50|ПсковКомментариев: 0

По итогам первого полугодия самыми популярными именами среди мальчиков в Псковской области стали Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Артём, Дмитрий, Иван, среди девочек – София, Анна, Александра, Алиса, Ева, Василиса, Мария. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции. 

В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным в Псковской области в первом полугодии 2024 года, можно выделить древнерусские имена: Емельян, Мирослав, Лазарь, Ерофей, Лукерья, Мирослава.

Среди необычных имен самыми необычными можно отметить имена Каспер, Вольф, Сэм, Александрия, Лаура, Люси.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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