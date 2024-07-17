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Общество

Более 50 млн рублей в Псковской области направят на развитие системы «Безопасный город»

19.07.2024 20:49|ПсковКомментариев: 0

На развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Псковской области при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделят около 51 млн рублей. О предстоящих работах по улучшению системы главе региона доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства, выделенные средства позволят обновить ядро системы и приобрести новые вычислительные мощности. «Благодаря этому в постоянный мониторинг теперь будут включены 600 камер, их количество увеличивается фактически в два раза. Появится уникальная возможность, которой не было в старой системе — 2 тысячи камер будут подключены к видеотрансляции: это школы, садики, социальные объекты. Самое главное — в три раза увеличиваем количество камер с интеллектуальной функцией распознавания лиц», — рассказал Виталий Рахманов.

Ранее по решению губернатора в АПК «Безопасный город» включили Великие Луки. Михаил Ведерников напомнил, что там установят более 70 камер интеллектуального видеонаблюдения. Сейчас в южной столице завершены проектные работы, определены места установки, проводится закупка оборудования, уточнил руководитель управления. Также камеры появятся и в Острове в местах скопления людей и на участках трассы.

В продолжение встречи глава региона подчеркнул, что большая работа в области ведется по установке базовых станций и обеспечению устойчивой связи формата LTE.

В этом году запустят более 20 базовых станций сотовой связи по разным федеральным и региональным программам. Сейчас вышка заработала в Псковском районе в СНТ «Псковитянка». «Более тысячи домохозяйств подключены к современному быстрому мобильному интернету. В этом году в проработке много пригородов Пскова и Великих Лук», — добавил Виталий Рахманов.

Также в Печорском муниципальном округе установят оборудование для сетей LTE на частоте 450 МГц. Виталий Рахманов отметил, что оборудование позволит закрыть приграничную зону этого муниципалитета: «Более 2,5 тысячи человек смогут воспользоваться услугами интернета».

Кроме того, по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» определен график подключения базовых станций. Первая будет запущена в конце июля.

Дополнительно участники встречи обсудили исполнение поручения президента по обеспечению бесперебойной связи на автомобильных дорогах. В пилотный проект вошла и федеральная автомобильная дорога М9 «Балтия», которая частично проходит по территории Псковской области.

Михаил Ведерников уточнил, какие технические решения будут использованы для реализации проекта. Виталий Рахманов пояснил, что планируется установить вышки, транслирующие всех операторов связи. По итогам обсуждения проекта губернатор поддержал предложение возглавить региональную рабочую группу.

Теги: #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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