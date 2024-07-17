Летний проект «Истоки.Школа» завершился в Печорах

Заключительный заезд «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение» проекта «Истоки. Школа» проходил в Печорах с 15 по 19 июля. Он объединил более 150 юных и взрослых участников из 29 регионов России в молодежном круглогодичном историко-культурном центре «Истоки», открытом при поддержке Росмолодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото пресс-службы историко-культурного центра «Истоки»
Третий год проект «Истоки» объединяет инициативную молодежь, которая заинтересована в изучении своей Родины, ее культуры и традиций, дает возможность получить новый опыт, знания и обрести новые знакомства. В 2024 году первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартовал в июне, за это время было проведено шесть заездов, участниками которых стало около 800 человек из более чем 40 регионов страны.
В Год семьи заезд «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение» стал заключительным. Основная цель смены — формирование семейных традиций и ценностей, популяризация волонтерской деятельности в сфере культурной и исторической памяти России.
В третий день 10 семей высадили на территории Молодежного круглогодичного историко-культурного центра «Истоки» голубые ели, каждая из которых стала символом ключевых событий в развитии экосистемы добровольчества в России.
В августе 2024 года открывается второй Молодежный историко-культурный центр «Истоки», который расположится в патриотической столице России — городе Севастополе. Первым заездом станет «Семейные ценности».
Заезд «Семейное волонтерство: передача культурного наследия из поколения в поколение» реализуется при поддержке программы Росмолодежь. Добро. Организатором «Истоки. Школы» выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) при поддержке Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета при поддержке платформы Росмолодёжь. События.