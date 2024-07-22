Общество

Брифинг об оцифровке «Книги памяти» состоялся в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга об оцифровке «Книги памяти», который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 23 июля.

Еще во времена пандемии коронавируса волонтеры начали поднимать огромный пласт перевода в электронный вид уникального 23-томного издания «Книга памяти».

О том, как велась эта работа в Псковской области и удалось ли ее завершить в полном объеме, сегодня рассказали руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина и председатель регионального штаба Псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.