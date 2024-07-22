Общество

Новую детскую площадку ставят на месте демонтированного комплекса на улице Калинина в Пскове

Новую детскую игровую площадку устанавливают на улице Калинина в Пскове. Фотографии процесса монтажа в редакцию Псковской Ленты Новостей прислал местный житель.

Игровой комплекс демонтировали у дома №1/3 на улице Калинина в августе 2023 года, так как на детской площадке травмировался ребенок.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты провели дополнительное обследование площадки и приняли решение о незамедлительном демонтаже детского игрового комплекса. Спустя год на месте старой травмоопасной площадки монтируют новую.