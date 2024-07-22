Общество

Новый арт-объект устанавливают возле здания псковского «Горводоканала»

Новый арт-объект теперь будет встречать всех, кто приезжает на муниципальное предприятие «Горводоканал» или просто проезжает мимо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Горводоканал»

Инсталляцию готовят в честь предстоящего 90-летия предприятия. Появление гигантского логотипа – результат безотходного производства. Конструкцию создали специалисты ремонтно-механической службы из механизмов, отслуживших свой срок.

«Взяли отработанное оборудование - механизмы из нержавеющей стали. Далее по подготовленному дизайн-проекту раскроили металл, сварили обратно листы, лазером вырезали элементы логотипа, буквы, цифры, а затем снова сварили и собрали воедино»,

- поделился начальник РМС предприятия Сергей Холмов.

Конструкция весом почти 450 кг и высотой чуть более двух метров станет акцентом в общей композиции территории. Сегодня, 24 июля, была техническая установка. Дальше – дошлифовка деталей, благоустройство вокруг и подсветка, заключили на предприятии.