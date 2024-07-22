Общество

Правосудие в России подорожает в разы в связи с новыми пошлинами

Госдума РФ 23 июля приняла сразу в третьем чтении поправки, увеличивающие размер судебных пошлин для граждан и бизнеса, в некоторых случаях они вырастут в 5-50 раз.

Увеличение пошлин затронет следующие категории судебных процедур:

Иски имущественного характера, подлежащие оценке:

По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен в десять раз — с 400 рублей до 4 тысяч рублей, а максимальный (на сегодняшний день это 60 тысяч рублей при цене иска свыше 1 млн рублей) увеличится в 15 раз — до 900 тысяч рублей.

По арбитражным спорам минимальный размер пошлины вырастет в пять раз — с 2 тысяч до 10 тысяч рублей при цене иска до 100 тысяч рублей, а максимальная планка вырастет в 50 раз — с действующих 200 тысяч до 10 млн рублей.

Иски неимущественного характера и имущественного характера, не подлежащие оценке:

Для физических лиц такие пошлины вырастут в десять раз — с 300 до 3 тысяч рублей.

Для юридических лиц повышение составит более чем в три раза — с 6 тысяч до 20 тысяч рублей.

Апелляционная и кассационная жалобы:

Для физлиц пошлины за апелляционные жалобы на судебный приказ вырастут со 150 до 3 тысяч рублей по гражданским и административным делам и до 10 тысяч рублей — по арбитражным разбирательствам.

Для юридических лиц они увеличатся с 3 тысяч до 15 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Размер пошлин за кассационные жалобы вырастет для физических лиц со 150 рублей до 5 тысяч рублей по гражданским и административным делам, до 20 тысяч рублей — по коммерческим спорам. Для юридических лиц — с действующих 3 тысяч до 20 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно, пишет «Калуга-Поиск».

Оспаривание актов федеральных органов власти в сфере охраны прав интеллектуальной собственности:

Для физических лиц пошлина вырастет в 33 раза — с 300 до 10 тысяч рублей.

Для организаций — в 30 раз (с 2 тысяч до 60 тысяч рублей).

Заявление о банкротстве:

При обращении с заявлением о признании должника несостоятельным для физических лиц пошлина увеличится в 33 раза — с 300 рублей до 10 тысяч рублей.

Для юридических лиц пошлина вырастет почти в 17 раз — с 6 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, будут вводить плату за подачу заявления о правопреемстве (кроме случаев наследования). Размер пошлины составит 2 тысячи рублей для физлиц и 15 тысяч рублей — для организаций по гражданским и административным спорам; 5 тысяч и 25 тысяч рублей — по арбитражным. Подача заявления о выдаче дубликата исполнительного листа или пересмотре заочного решения суда обойдется в 1,5 тысячи рублей в судах общей юрисдикции и в 10 тысяч рублей — в арбитражных судах.