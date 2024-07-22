Общество

Летние лагеря Псковской области присоединились к проекту «День цифры»

Псковская область присоединилась к образовательному проекту «День цифры», который традиционно проходит в детских лагерях по всей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены детским оздоровительным лагерем «Березка»

На одной из смен в детском оздоровительном лагере «Березка» Великолукского района ребята стали участниками интеллектуально-развлекательного «Цифро-квиза». К нему присоединились порядка ста человек. Игру сотрудники лагеря разработали на основе обучающих и методических материалов от ведущих технологических компаний. Дети разбились на команды и за ограниченное количество времени отвечали на вопросы, решали ребусы и загадки. По итогам участники смогли узнать интересные факты об искусственном интеллекте.

Мероприятия в рамках проекта «День цифры» пройдут в лагере «Березка» на новой смене 27 июля, а также в детском лагере «Звездный» Невельского района 12 августа.

Задания можно пройти не только в лагере, но и дома — на онлайн-тренажере. Специально для детей можно подготовить различные тематические квизы, ролевые и настольные игры, квесты, игру по станциям. На официальном сайте проекта для этого есть все необходимое: видеоролики, методические рекомендации и подробные руководства для вожатых, воспитателей и даже родителей.

«День цифры» адресован детям в возрасте от 7 до 17 лет. За все время реализации к его проведению присоединилось более 8 тысяч детских лагерей. В разработке заданий для образовательного проекта принимают участие ведущие ИТ-компании страны, поскольку «День цифры» позволяет решать такую важную задачу как знакомство детей с современными технологиями и разнообразием ИТ-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной.

В летний сезон 2024 года при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту. Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики, заметили в правительстве.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика».