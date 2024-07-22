Следователи поздравили председателя псковской организации «Дети войны» с 80-летием освобождения города

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области встретились с общественным деятелем, председателем Псковского городского отделения региональной общественной организации «Дети войны» Маиной Ручьевой. Об этом следственное управление СК сообщило в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области
80-летие освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков праздновалось 23 июля. Сотрудники СУ СК РФ по области традиционно почтили память героев-освободителей, поздравили живых свидетелей событий войны, рассказали о подвигах своим детям и внукам.
Маина Ручьева родилась 1 мая 1941 года в городе Петрозаводск, куда после окончания вуза направили ее родителей — коренных псковичей. Отец Василий Кузьмин в первые дни войны отправился на фронт, а маленькая Маина с матерью и братом были эвакуированы в Вологодскую область. Там мать работала на лесозаготовках.
Бабушка с дядей встретили войну в Пскове и попали в оккупацию немецко-фашистских войск. Дядя подростком ушел к партизанам и почти сразу погиб. Бабушку немцы угнали при отступлении в Германию в город Венден, где она работала на кухне. Семья Маины Ручьевой приехала в Псков после войны, когда бабушка вернулась из Германии. Мама стала работать в спецприемнике для беспризорных детей. Отец отвоевал всю войну и остался жив, получил орден Красной Звезды.
После школы она окончила Ленинградский финансово-экономический институт и работала в системе потребительской кооперации Псковской области. Маина Ручьева прошла путь от рабочей консервного завода до заместителя председателя правления Облпотребсоюза. В 1982 году заняла должность председателем областной организации отраслевого профсоюза, много внимания уделяла защите социальных интересов работников, а также заботе о ветеранах войны и труда. Награждена медалью «Ветеран труда», значком «Отличник советской потребительской кооперации», многочисленными грамотами. Ей присвоено звание «Мастер спорта СССР» и «Заслуженный работник торговли РФ».
Маина Ручьева возглавляет Псковское городское отделение ПРОО «Дети войны» с 2015 года. Женщина работает над сохранением памяти о героическом поколении «детей войны», проводит встречи со школьниками, делится своими воспоминаниями о том времени.