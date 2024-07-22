Общество

Именной трактор «Княгиня Ольга» приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест»

Именной трактор «Княгиня Ольга», выпущенный в канун юбилея Ростсельмаш, приехал на предприятие «ПсковАгроИнвест» 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото: «ПсковАгроИнвест»

Группа компаний «ЕвроХимСервис» в честь своего 95-летия создала проект «95лет/95героев/95агромашин».

«Агромашины названы в честь героев, оставивших яркий след в истории государства, прославляя его своими достижениями далеко за пределами страны. Проект создавался для того, чтобы показать богатство культурного, технологического и экономического наследия, которым мы гордимся», – рассказали на предприятии «ПсковАгроИнвест».