Общество

Завершен ремонт воинского мемориала в сквере у Дома офицеров в Пскове

Ремонт мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, в сквере у Дома офицеров в городе Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

По состоянию на 23 июля все работы выполнены. На данный момент осуществляется уборка строительного мусора и уборка и очистка самого мемориала.

Вопрос необходимости проведения ремонта мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, расположенного в сквере у Дома офицеров в Пскове, подняла псковичка Ольга Иванова, обращаясь к главе региона на приеме граждан по поручению президента Российской Федерации в ноябре 2023 года.

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«Сделали очень хорошо, обновили фамилии, дорогие нашему сердцу», - сказала главный режиссер в Доме офицеров города Пскова Анна Дмитриева.

На выполнение работ по ремонту мемориала заключен муниципальный контракт на сумму: 2 998 936, 83 рубля. Срок выполнения работ по контракту: 16 августа.

В ходе выезда отметили, что будет прорабатываться вопрос передачи земель, на которых расположен мемориал, от Минобороны на баланс города.