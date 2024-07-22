Общество

Страховые пенсии работающих псковичей увеличат с 1 августа

Страховые пенсии работающих жителей Псковской области увеличат с 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Фото: freepik

1 августа отделение СФР по Псковской области проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.

С 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год. Первая индексация пенсий работающих пенсионеров пройдет в феврале следующего года, Социальный фонд сделает перерасчет автоматически.

Индексация будет применяться к сумме пенсии с учетом повышений за 2016-2024 годы, - период, в котором индексация пенсий для работающих пенсионеров фиксировалось, но не выплачивалась. Это позволит сделать более высокую прибавку к пенсии.

В Псковской области августовский перерасчет пенсии коснется более 40 тысяч работающих пенсионеров.

Все вопросы, касающиеся данной темы, можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области в центре дистанционного обслуживания (8 800 200 00 98) или в официальных группах отделения в ВК и ОК.