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Общество

Расписание движения поездов между Дно в Новосокольниками изменится в августе

26.07.2024 14:49|ПсковКомментариев: 0

В связи с предоставлением окон 1, 8 и 15 августа изменяется расписание пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Изменяется расписание движения следующих поездов:

№6511 Дно – Новосокольники: Дно отправление в 13:35, Вязье 13:52-13:53, Дедовичи 14:23-14:25, Судома 14:38-14:39, Плотовец 14:50-14:52, Чихачево 15:06-15:08, Ашево 15:22-15:24, Лозовицы 15:37-15:39, Сущево 15:56-15:58, Загоскино 16:11-16:12, Локня 16:28-16:30, Стримовичи 16:43-16:45, Самолуково 17:01-17:08 (техн.), Киселевичи 17:34-17:35, Шубино 17:47-17:48, Новосокольники прибытие 18:03.

№6512 Новосокольники – Дно: Новосокольники отправление в 16:10, Шубино 16:25-16:26, Киселевичи 16:38-16:39, Самолуково 17:06-17:07, Стримовичи  17:23-17:24, Локня 17:36-17:38, Загоскино 17:54-17:57, Сущево 18:09-18:24, Лозовицы 18:42-18:44, Ашево 18:56-18:58, Чихачево 19:12-19:13, Плотовец 19:27-19:28,  Судома 19:39-19:40, Дедовичи 19:53-20:15, Вязье 20:45-20:46, Дно прибытие 21:02.

Теги: #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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