Общество

Псковская птицефабрика заплатит более 3 млн рублей негативное воздействие на систему водоотведения

Суд постановил взыскать более 3 млн рублей с псковской птицефабрики «Племрепродуктор Назия» за негативное воздействие на систему водоотведения и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ. Это следует из информации на сайте Арбитражного суда Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел иск псковского «Горводоканала» к птицефабрике «Племрепродуктор Назия» о взыскании 3 миллионов 146 тысяч 696 рублей, в том числе 2 миллионов 426 тысяч 968 рублей за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и 719 тысяч 728 рублей за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, за ноябрь-декабрь 2023 года.

«Горводоканал» предлагал птицефабрике урегулировать спор в досудебном порядке и высылал ей счета на оплату, фабрика проигнорировала счет.

С птицефабрики «Племрепродуктор Назия» постановили взыскать всю требуемую сумму.