Общество

Собака из Норвегии не смогла попасть в Россию через госграницу в Псковской области

Собака не прошла ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

В Псковской области проведен ветеринарный контроль собаки, перевозимой в сопровождении физического лица из Норвегии на территорию Российской Федерации.

В ходе документарного контроля установлено, что в ветеринарном паспорте собаки отсутствовали сведения о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против бешенства (последняя вакцинация была проведена 1 марта 2023 года).

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате животного.