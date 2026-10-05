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Стало известно, какая медицинская помощь и услуги доступны пациенту-инвалиду в ПОИКБ

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Человек с инвалидностью, нуждающийся в лечении в Псковской областной инфекционной клинической больнице, имеет право на полный объем медицинской помощи по ОМС — с дополнительными гарантиями доступности и поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

В ПОИКБ пациент-инвалид может получить:

  • Диагностику: лабораторные исследования (в том числе ПЦР, ИФА), УЗИ, рентген, КТ, ЭКГ и другие — по показаниям;
  • Стационарное лечение: противовирусная, антибактериальная, инфузионная терапия при инфекционных заболеваниях (ВИЧ, гепатиты, кишечные инфекции, COVID-19 и другие заболевания инфекционной нозологии);
  • Консультации врачей-специалистов: инфекционист, пульмонолог, педиатр, аллерголог-иммунолог, оториноларинголог и другие — в рамках профиля больницы;
  • Круглосуточное наблюдение в условиях инфекционного стационара;
  • Направление на высокотехнологичную помощь (ВМП) — при необходимости и наличии показаний.

Все это — бесплатно по полису ОМС в рамках Территориальной программы госгарантий Псковской области на 2026–2028 года.

С 2026 года в Псковской области действуют усиленные нормы доступности медпомощи для инвалидов. Так инвалиды I группы имеют право на круглосуточное сопровождение родственником или другим лицом в стационаре — с оформлением пропуска и соблюдением санитарных требований (кроме инфекционного стационара в связи с особым санитарно-эпидемиологическим режимом️). Помимо этого, больница обязана обеспечивать доступную среду: пандусы, поручни, адаптированные санузлы, места для парковки автомобилей инвалидов (не менее 10% мест в пределах 50 метров от входа). 

При этом пациентам, нуждающимся в уходе, может быть оказана помощь на дому или организовано диспансерное наблюдение — если госпитализация не требуется. А автомобили, перевозящие инвалидов, допускаются на территорию без ограничений при предъявлении справки об инвалидности.

В Псковской области утвержден отдельный порядок обеспечения доступности объектов здравоохранения для инвалидов — включая обследование зданий и оформление «паспортов доступности».

Для того, чтобы получить помощь в ПОИКБ, следует обратиться в приемное отделение больницы или в поликлинику по месту жительства за направлением, а также предъявить полис ОМС, паспорт, СНИЛС и справку об инвалидности (или выписку из ИПРА).

Важно знать: отказ в медицинской из-за инвалидности незаконен, пациент-инвалид вправе рассчитывать на адаптированные условия пребывания и сопровождение. Граждане с инвалидностью в Псковской области также имеют право на санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации (ТСР) через Социальный фонд России.

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