«Постскриптум»: Кадровый эффект домино

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Основные темы программы сегодня:
- Кадровый эффект домино: неделя назначений и карьерных перемещений, и они еще не закончились.
- У трех муниципалитетов Псковской области новые главы: Псков, Остров и Палкино получили новых руководителей.
- Новый фестиваль «Архондарик» – как он прошел в Печорах?
- ПЛН вновь признана самым цитируемым СМИ региона
- Чего ждать от нового созыва Заксобрания Псковской области? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.