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«Постскриптум»: Кадровый эффект домино

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

  • Кадровый эффект домино: неделя назначений и карьерных перемещений, и они еще не закончились.
  • У трех муниципалитетов Псковской области новые главы: Псков, Остров и Палкино получили новых руководителей.
  • Новый фестиваль «Архондарик» – как он прошел в Печорах?
  • ПЛН вновь признана самым цитируемым СМИ региона
  • Чего ждать от нового созыва Заксобрания Псковской области? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.
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