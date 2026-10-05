В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России

Ситуация с гриппом в Российской Федерации стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Эксперт добавил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями, ТАСС.
Дмитрий Лиознов уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение.