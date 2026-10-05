В Минздраве предупредили о новых штаммах вируса гриппа в России

Ситуация с гриппом в Российской Федерации стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«В настоящее время ситуация по гриппу в стране стабильная. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», - сказал он журналистам.

Эксперт добавил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями, ТАСС.

Дмитрий Лиознов уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение.