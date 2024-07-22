Общество

Похолодание ожидается в Псковской области на следующей неделе

Пришествие холодного фронта ожидаются в Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Прохождение холодного фронта прогнозируется в понедельник. Ожидаются ливни, грозы и усиление ветра. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. После характер погоды изменится. До конца недели прогнозируется постепенное прекращение дождя, а максимальные температуры достигнут +22...+25 градусов», — рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что атмосферное давление понизится в понедельник, затем нормализуется.