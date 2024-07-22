Общество

Устойчивое развитие: глава Великих Лук отчитался о работе в 2023 году

26 июля глава Великих Лук Николай Козловский выступил с ежегодным отчетом на 9-м очередном заседании Великолукской городской Думы. Он рассказал депутатам и присутствующим на заседании официальным лицам и жителям города об основных направлениях своей повседневной работы, отчитался о результатах взаимодействия с общественными советниками и горожанами, ознакомил присутствующих с деятельностью городской Думы, экономическими и другими показателями. Народные избранники, в свою очередь, поинтересовались планами на ближайшую перспективу, в частности, шла речь о необходимости ремонта проспекта Ленина и строительства новых спортивных объектов. Подробности — в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей Ульяны Лаблюк.

В числе лучших

Николай Козловский представил депутатам исчерпывающий отчёт о своей работе в 2023 году. Он напомнил о ключевых направлениях деятельности главы города, одна из важнейших составляющих которой — реагирование на обращения граждан.

В 2023 году в адрес градоначальника и Великолукской городской Думы поступило 93 письменных обращения от местных жителей, ещё 35 Николай Козловский принял на личном приеме. «Ни одно обращение не осталось без ответа, все они были рассмотрены, заявителям даны соответствующие консультации и разъяснения о возможных путях и способах решения поднимаемых ими вопросов, при необходимости обращения направлены в иные органы по компетенции», - заверил глава города.

Также он продолжает общаться с жителями города в социальных сетях, оперативно давать ответы и решать по возможности возникающие вопросы, на постоянной основе в еженедельных видеообращениях информирует горожан о развитии различных сфер жизнедеятельности Великих Лук.

Николай Козловский подчеркнул, что основным связующим звеном между властью и жителями города уже на протяжении семи лет является институт общественных советников главы Великих Лук. Вместе с депутатами они аккумулируют предложения и мнения горожан и передают их напрямую руководству города.

«Прямое взаимодействие органов местного самоуправления и общественных советников позволяет более оперативно решать наиболее актуальные проблемы, волнующие горожан, откликаться на их просьбы и реализовывать те проекты по благоустройству, которые реально необходимы конкретным людям, а значит, более рачительно тратить бюджетные средства», - заметил Николай Козловский.

Продолжая тему общественного самоуправления, он напомнил, что в Великих Луках в настоящее время успешно действуют пять территориальных общественных самоуправлений, в деятельности которых активное участие принимают и общественные советники главы города. В 2023 году великолукские ТОСы участвовали в двух этапах регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений и вновь оказались в числе лучших.

Глава города добавил, что немаловажной является и работа в избирательных округах. По его словам, в минувшем году депутаты проделали большую работу по выполнению наказов избирателей. «Большей частью это вопросы, связанные с благоустройством города: ремонт дворовых территорий и въездов во дворы, благоустройство общественных территорий, установка детских площадок, спортивных комплексов, обустройство автомобильных парковок, ремонт дорог и оборудование пешеходных переходов», - перечислил Николай Козловский.

Кроме того, в городе ведется системная работа по развитию коммунальной инфраструктуры. В частности, муниципальное предприятие «Водоканал» в 2023 году завершило реконструкцию шести реакторов на станции биохимической очистки воды. Также проводилась замена аварийных участков кольцевого водовода, выполнялось строительство централизованной уличной сети водопровода. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» в прошлом году реконструировало котельную № 15 с заменой водогрейного котла и вспомогательного оборудования для увеличения мощности.

Благоприятные условия

«Благодаря ответственной деятельности городской власти, участию города в национальных проектах, региональных целевых программах, реализации собственных муниципальных программ, добросовестной работе руководства и коллективов предприятий и учреждений Великих Лук, созидательному труду всех великолучан город в 2023 году продолжил устойчивое развитие», - заявил Николай Козловский и в качестве подтверждения озвучил статистические данные:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-декабрь 2023 года составил 130 миллиардов 874 миллиона рублей, или 117,9% к аналогичному периоду 2022 года;

общий оборот производства товаров и услуг по крупным и средним организациям за 2023 год составил 161 миллиард 006 миллионов рублей, или 115,4% к уровню 2022 года;

средняя номинальная начисленная заработная плата за 2023 год составила 48 218,6 рублей, или 114,1% к 2022 году.

Надежным показателем развития города также являются объемы строительства: в 2023 году в Великих Луках построили 156 жилых домов с общей площадью жилых помещений более 30 000 квадратных метров.

«Интенсивное развитие Великих Лук в последние годы говорит о том, что в городе созданы и поддерживаются благоприятные условия для развития экономики, в том числе промышленности, малого и среднего предпринимательства, а также сфер образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства», - констатировал градоначальник.

Подводя итоги работы за 2023 год, не мог он не отметить ещё одно важное направление – поддержку бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семей. Великие Луки на постоянной основе помогают боевым подразделениям, сформированным из числа мобилизованных жителей Псковской области, в том числе великолучан.

К данной работе подключились депутаты Великолукской городской Думы, общественные организации, промышленники, предприниматели, волонтёры, жители города. Был создан и действует штаб по оказанию помощи военнослужащим и взаимодействию с ними.

Кроме того, органы местного самоуправления ведут системную работу по реализации комплекса мер поддержки семей участников специальной военной операции. Для оперативного решения возникающих проблем и вопросов проводятся встречи представителей администрации города Великие Луки с женами и матерями участников СВО. Руководство города постоянно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества», филиал которого действует в Великих Луках.

«Сегодня я хочу выразить особую признательность нашим воинам, которые сражаются с неонацистами, защищая независимость страны, ради процветания нашей Родины и благополучия нашего народа», - добавил глава города.

Подводя итоги своего выступления, он подчеркнул, что основная задача руководства Великих Лук – создание комфортных условий для жизни горожан, их трудовой деятельности, отдыха, занятий спортом и достойного воспитания подрастающего поколения. Для достижения поставленных целей сформирована четкая программа и план действий, направленных на её выполнение. Николай Козловский выразил уверенность, что совместная системная работа администрации города, депутатского корпуса, главы города при конструктивном взаимодействии с правительством Псковской области и губернатором региона будет и в дальнейшем способствовать развитию Великих Лук, как одного из крупных промышленных, образовательных, спортивных и культурных центров Северо-Запада России.

Он поблагодарил всех, кто добросовестно трудится на благо родного города, региона и всей России, своим талантом и ответственной работой вносит вклад в развитие экономики, социальной сферы, благоустройство Великих Лук.

Не останавливаться на достигнутом

Заслушав доклад главы города, народные избранники перешли к вопросам. Первым слово взял депутат Великолукской городской Думы, секретарь местного партии «Единая Россия» Константин Максимов. «Отразился ли как-то на доходах городского бюджета тот факт, что в Великих Луках стабильно работают промышленные предприятия, и уже в течение нескольких лет подряд наблюдается ежегодный рост объемов промышленного производства?» - спросил он у Николая Козловского.

«Интенсивное развитие экономики, конечно же, сказывается на финансовых поступлениях в виде налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. За последние 4 года в федеральный бюджет городом перечислено средств в 2,2 раза больше, чем в 2019-м году, более 15 млрд рублей. Рост отчислений в областной бюджет составил почти 1,7 раза, в 2023 году — 4 млрд 190 млн рублей. В городской бюджет рост за 4 года — в 1,4 раза. В 2023 году размер полученного налога на доходы физических лиц вырос на 12,4%, по сравнению с 2022-м годом», - перечислил глава города.

Депутат Юлия Ярышкина, в свою очередь, обратила внимание на создание комфортных условий для жителей города. Она напомнила, что при помощи компании «Газпром» город обрёл два замечательных спортивных комплекса - «Айсберг» и «Стрелец», и поинтересовалась, продолжится ли развитие спортивной инфраструктуры города в дальнейшем.

Николай Козловский сообщил, что в ближайшие годы планируется начать строительство нового легкоатлетического корпуса. Земля под эти цели уже выделена, ожидается финансирование. Кроме того, в обозримых планах возведение площадки для командных видов спорта (баскетбола, волейбола и прочих), бассейна на улице Ботвина.

Глава города заметил, что в Великих Луках кипит спортивная жизнь, в том числе благодаря строительству различных спортивных объектов. Это говорит о том, что всё больше великолучан занимаются спортом и укрепляют своё здоровье.

«Наша молодежь является участниками сборных России по различным видам спорта: дзюдо, самбо, бокс и другим. Интенсивное развитие получила стрельба из лука: у нас воспитаны более 10 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта», - констатировал Николай Козловский.

Перспективами ремонта проспекта Ленина - одной из главных городских магистралей, которая находится в неудовлетворительном состоянии, поинтересовался депутат Дмитрий Кислицин.

Глава города согласился, что асфальтовое покрытие на проспекте Ленина сейчас оставляет желать лучшего, замены требуют и коммуникации. Он пояснил, что в настоящее время ожидается федеральное финансирование на реализацию проекта реконструкции, который уже прошел экспертизу, а также получил одобрение со стороны Министерства транспорта РФ и комитета Совета Федерации по экономической политике.

Николай Козловский напомнил, что 3,5 года назад был подготовлен проект реконструкции, предусматривающий в том числе замену коммуникаций, который был вынесен на обсуждение населения. Некоторые горожане «потребовали» изменить документацию и сохранить часть лип, растущих вдоль проезжей части. Поэтому потребовалась корректировка проекта, были изысканы решения, предполагающие сохранение части существующих деревьев и высадку новых. Работы начнутся, как только поступит финансирование, заверил глава города.

Кроме того, шла речь о патриотическом воспитании молодёжи, которое проводится в городе на протяжении многих лет на достаточно высоком уровне, взаимодействии городского управления образования с различными ветеранскими организациями и другими объединениями, а также о необходимости не останавливаться на достигнутом. «Надо эту работу вести более интенсивно, грамотно, организованно, чтобы наша молодежь понимала, что она ответственна за будущее нашей страны», - сказал Николай Козловский собравшимся.

«Вся деятельность главы города, которая ведётся в рамках его полномочий, очень чёткая и скоординированная. Это касается и представления Великих Лук на всех уровнях, что является основной функцией главы, и организации работы в городе. Процесс очень налаженный, и это одна из заслуг главы города», - прокомментировал отчёт депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев.

Он подчеркнул, что Николай Козловский еженедельно проводит совещания с администрацией города и помогает ей выстраивать свою работу, отметил успешность взаимодействия с городской Думой, общественными советниками главы города и ТОСами. Отдельное внимание Андрей Корнев уделил работе руководства города с населением в социальных сетях. В целом он оценил результаты работы Николая Козловского на «пятёрку».

Его коллеги также отметили важность системной патриотической работы, которой уделяют большое внимание глава города и администрация Великих Лук, института общественных советников, благодаря которому удаётся оперативно решать многие вопросы, и ряду других направлений деятельности властей. В целом депутаты Великолукской городской Думы положительно отозвались о результатах работы главы города за 2023 год и приняли его отчёт единогласно.

Ульяна Лаблюк, фото Александра Воробьева