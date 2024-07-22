Общество

«Дождик не помеха»: в Псковском районе продолжаются праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения

В Псковском районе продолжаются праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения и 97-й годовщины образования Псковского района , сообщает в соцсетях глава муниципалитета Наталья Федорова.

«Наш замечательный праздник продолжается. И дождик ему – не помеха», - отметила Наталья Федорова.

Официальные делегации праздника по старинной русской традиции встретили хлебом-солью. На праздничных гуляньях гостям продемонстрировали свой урожай и угостили всех желающих представители старшего поколения. С экономикой района познакомили сельхозтоваропроизводители и предприятия перерабатывающей отрасли района, застройщики представили концепции развития территории. О красотах края и его богатом историко-культурном наследии гостям рассказали сотрудники Историко-культурного центра.

Работают всевозможные интерактивные площадки: «Молодежный совет», «Патриот», «Город мастеров», «Движение первых», организованы детские и взрослые мастер-классы.

«День рождения и дата, когда закончились самые тяжелые испытания в новейшей истории нашего муниципалитета – это значимые для всех нас события. Поблагодарила всех, что разделили с нами этот день и атмосферу радости и гордости за наш район», - отметила Наталья Федорова.