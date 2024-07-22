Общество

Глава Пскова вручил заслуженные награды жителям города

В честь Дня города Глава Пскова Борис Елкин вручил заслуженные награды псковичам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В честь праздника с гордостью вручил заслуженные награды псковичам: звание «Почетный гражданин города Пскова» – заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирине Вязьменовой и заслуженному мастеру спорта РФ, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, медалей «За заслуги перед Псковом» удостоились директор Городского культурного центра Елена Голубева, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева и воспитатель детского сада компенсирующего вида №17 Ирина Жукова.

«Эти награды – признание ваших заслуг перед Псковом и его жителями. Благодарю каждого из вас за огромный личный вклад в развитие нашего города», - отметил Борис Елкин.

В Зеленом театре, где проходило награждение, собралось Более двух тысяч человек. Талантливые коллективы и артисты, музыка и танцы подарили зрителям положительные эмоции.